جدة يوقف انطلاقة العروبة

أوقف فريق جدة الأول لكرة القدم انطلاقة العروبة مضيفه بفوزه عليه 3ـ0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي العروبة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأحرز أهداف فريق جدة فهد الصحفي «31»، وهزاع العسيري «55»، وعبد الإله البريه «70».

وبهذا الانتصار أوقف جدة المسيرة الإيجابية للعروبة، الذي لم يعرف طعم الخسارة طوال الجولات الثمانية الماضية.

ورفع جدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد العروبة عند 33 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث.