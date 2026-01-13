رسميا.. برشلونة يضم كانسيلو 6 أشهر

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو، محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، لمدة ستة أشهر بنظام الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت «الرياضية» قد كشفت في الخامس من يناير الجاري عن أن إدارة الهلال تلقت عرضًا رسميًا من نظيرتها في برشلونة للتعاقد مع الظهير البرتغالي على سبيل الإعارة، وفقًا لمصادرها الخاصة.

وانضم كانسيلو إلى صفوف الهلال في أغسطس 2024، وشارك مع الفريق في 45 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 14 هدفًا، فيما تلقى ثماني بطاقات صفراء، ولعب ما مجموعه 3599 دقيقة.

ويأتي انتقال كانسيلو إلى برشلونة في إطار سعي النادي الإسباني لتعزيز خياراته الدفاعية خلال النصف الثاني من الموسم، مستفيدًا من خبرة اللاعب الدولية، وتعدد أدواره في الخط الخلفي والأطراف.