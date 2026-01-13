لا جديد في الاتحاد.. تشكيل ثابت دون ميتاي وعوار ودومبيا

يغيب الألباني ماريو ميتاي، ظهير أيسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن قائمة «النمور» لمباراة رابعة على التوالي، بعدما فضل مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو تثبيت التشكيل مجددًا، الثلاثاء، أمام ضمك، بوجود ثمانية خيارات أجنبية غيره.

واختار كونسيساو للمباراة، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وأحمد شراحيلي، وحسن كادش.

وعلى دائرة الوسط وضع البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي، وأمامهما الهولندي ستيفن بيرجوين.

وأسند مركز رأس الحربة إلى الفرنسي كريم بنزيما، وثبّت مواطنه موسى ديابي يمينًا، والبرتغالي روجر فيرنانديش يسارًا.

وبالتشكيل ذاته، خاض الاتحاد الجولات الثلاث الماضية، وفاز فيها على نيوم 3ـ1، والتعاون 1ـ0، والخلود 4ـ0.

وقبل نيوم والتعاون والخلود، فاز الاتحاد على الرياض 2ـ1، والشباب 2ـ0، ليصل حاليًا إلى سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري.

وفي وجود ثمانية خيارات أجنبية ثابتة، وعدم سماح اللوائح بضم عدد أكبر من اللاعبين غير السعوديين إلى قوائم المباريات، تعذر استدعاء المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، وميتاي أمام ضمك.

ويتواصل أيضًا غياب الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، منذ الإصابة ذاتها، التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

بدوره، لم يدخل المالي ممادو دومبيا، لاعب الوسط الآخر، قائمة الاتحاد، بعد نهاية مشاركته في أمم إفريقيا.

وتضم قائمة المستبعدين الجناح عبد الرحمن العبود، الذي لم يظهر منذ مشاركته بديلًا أمام الشباب، 29 نوفمبر الماضي، في ربع نهائي كأس الملك.