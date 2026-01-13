ضمك يواجه الاتحاد بـ 3 أجانب

يخوض فريق ضمك الأول لكرة القدم مباراته مع ضيفه الاتحاد في المحالة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، بوجود 4 لاعبين أجانب فقط، أحدهم بديلًا.

ويضم التشكيل، الذي اختاره المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، للمباراة البرازيلي كيوين سيلفا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سنوسي الهوساوي، وعبد الرحمن الخيبري، وحسن ربيع، وعبد الرحمن العبيد.

وفي الوسط يلعب الأرجنتيني فالنتين فادا إلى جوار رياض شراحيلي، وعبد الله القحطاني، والغيني مورلاي سيلا، وضاري العنزي، بينما يقف هزّاع الغامدي مهاجمًا وحيدًا.

ويجلس على مقاعد البدلاء 9 لاعبين بينهم المغربي جمال حركاس، قلب الدفاع.

ويغيب المدافع الجزائري عبد القادر بدران بسبب الإيقاف التلقائي لطرده خلال المباراة الماضية التي خسر فيها الفريق أمام الخليج برباعية دون رد.