الأخدود يجددها أمام الخلود

كرر فريق الأخدود الأول لكرة القدم نتيجة الموسم الماضي أمام نظيره الخلود، بعد أن كسبه 1ـ0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وجاءت المواجهة امتدادًا لسيناريو آخر لقاء جمع الفريقين في الموسم الماضي، الجولة الـ29، التي خرج منها نادي الأخدود فائزًا بالنتيجة ذاتها 1ـ0.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا، مع أفضلية للضيوف في الاستحواذ وعدد التسديدات على مرمى الأخدود، فيما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا للخلود سجله ميزياني ماوليدا عند الدقيقة «23» بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، نجح الكاميروني كريستيان باسوجوج، مهاجم الأخدود، في تسجيل هدف اللقاء الوحيد «54»، بعد تمريرة حاسمة من سعيد الربيعي، ليمنح فريقه الانتصار الثاني في الدوري خلال الموسم الجاري.

ورفع الأخدود رصيده النقطي إلى ثماني نقاط في المركز الـ 17، جمعها من انتصارين وتعادلين و10 هزائم، فيما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز الـ 13، جمعها من أربعة انتصارات.