إيوبي: «الجماعية» سلاحنا ضد المغرب

عزا أليكس إيوبي، جناح المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، وصولهم إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا الحالية في المغرب إلى الروح الجماعية التي نجح مدربهم المالي إريك شيل في صنعها، بعد شهرين فقط من انتهاء حلم التأهل إلى المونديال بطريقة مؤلمة.

ويصطدم المنتخب النيجيري الأربعاء مع المغرب، مضيف البطولة، ساعيًا الى مواصلة الأداء القوي الذي أوصله إلى المربع الذهبي بعد عروض قوية خاصة أمام الجزائر في ثمن النهائي.

لكن اللاعب أكد أن الأجواء الإيجابية خارج الملعب، رغم تقارير عن خلافات مع الاتحاد المحلي بشأن المكافآت، تساعده وزملاءه على تقديم أفضل ما لديهم في منتخب يعيش فترة تألق.

وقال أيوبي، البالغ 29 عامًا في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «أشعر أن الفارق هو الإحساس بالشجاعة والأخوة، البيئة العائلية التي صنعناها لبعضنا بعضًا. بالطبع في نسخ سابقة من كأس الأمم قدمنا أداء جيدًا، كان المنتخب قويًا، لكننا كنا صغارًا ونتعلم من بعضنا بعضًا. أما الآن فأشعر أن الجميع بلغوا مرحلة النضج، وكل لاعب يتألق مع ناديه، ويمكنكم رؤية الفرح والكيمياء بيننا عندما نلعب لبلدنا».

وأضاف: «الأمر لا يقتصر على الملعب، بل أيضًا خارجه هناك وحدة كبيرة، نحن عائلة كبيرة، وهذا يبدأ من المدرب الذي جلب روح الأخوة».