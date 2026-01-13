شيل: حافلة نيجيريا جاهزة أمام «أسود الأطلس»

أكد المالي إريك شيل، مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، بأنه لن يتردد في «ركن الحافلة» في مباراته المقبلة أمام نظيره المغربي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا الأربعاء في الرباط.

ويسعى المنتخب النيجيري إلى مواصلة الأداء القوي الذي أوصله إلى المربع الذهبي بعد عروض قوية خاصة أمام الجزائر في ثمن النهائي. لكن المهمة أمام «أسود الأطلس» لن تكون سهلة، على حد وصف المدرب.

واعترف المدرب المالي بأن وجود المهاجمين فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان اللذين توجا أخيرًا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا جعل مهمته أسهل في بطولة الأمم الإفريقية.

وتتصدر نيجيريا قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا، بينها أربعة لأوسيمين وثلاثة للوكمان، لكنها ستخوض دور الأربعة في غياب قائدها ويلفريد نديدي الموقوف، حيث يُرجح أن يحل رافايل أونييديكا لاعب كلوب بروج البلجيكي، مكانه.

وقال شيل في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «أشعر بخيبة أمل من أجله، لأنه يضيف الكثير للفريق، لكننا فريق متكامل، وهناك العديد من اللاعبين الرائعين الذين ينتظرون فرصة لإظهار ما يمكن أن يضيفوه للفريق، وأنا واثق من ذلك، ولكن علي أن أحسن الاختيار».

وأضاف: «سنخوض مباراة كبيرة ومهمة ضد منتخب كبير في القارة ونحن مستعدون. بطبيعة الحال ستكون لدينا خطة لمواجهة المغرب، وإبراهيم دياز لاعب جيد، والفريق كله جيد، وما يهمني هو فريقي، وأننا استعدنا لياقتنا واسترحنا بعد مواجهة الجزائر، وستكون لدينا خطة مناسبة».

وتابع: «كانت الجزائر أكبر تحدٍ لنا، والآن أصبحت المغرب، كل مباراة هي أكبر تحدٍ لأن التوقعات كبيرة ونحن مستعدون لهذه المباراة وللمباريات كافة. نريد أن نلعب كل مباراة على أنها الأخيرة ونقدم كل ما في وسعنا».

وأضاف: «قد نحاول ترك الكرة للاعبي المغرب وانتظارهم، لأننا لاحظنا أنهم يواجهون صعوبات أمام الكتل الدفاعية المنخفضة. سنرى ما سيحدث. يجب أن نكون حذرين وأن نحاول عدم تلقي أهداف في الشوط الأول، ثم نلعب كل أوراقنا في الشوط الثاني إذا رأيت أنه يجب أن نركن الحافلة، سنفعل ذلك».