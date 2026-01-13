ثياو: ملتزمون بأسلوبنا أمام مصر

أكد بابي ثياو، مدرب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، الالتزام بأسلوبهم في مواجهة مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا، لأنه سيجلب لهم التفوق أمام منافس اعتاد على خوض المباريات الكبرى في البطولة.

وستكون مواجهة المنتخبين إعادة لنهائي نسخة 2021، الذي انتهى بخسارة الفراعنة بركلات الترجيح أمام «أسود التيرانجا». واستمر التفوق السنغالي، إذ فازت على مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ‌2022 وبركلات ‌الترجيح أيضًا بعد نحو شهرين ‌من الفوز ⁠باللقب القاري ‌في الكاميرون.

وأبلغ ثياو مؤتمرًا صحافيًا، الثلاثاء: «نخوض المباراة بكل احترام وطموح. مصر معتادة على هذه المباريات.. تتمتع بالحضور الذهني القوي في هذه المناسبات لذا هدفنا هو الفوز وبلوغ النهائي».

وحل ثياو محل المدرب أليو سيسي، الذي قاد السنغال لتحقيق لقبها القاري الأول ⁠عام 2021، والتأهل لدور الـ 16 لكأس العالم 2022 ‌في قطر.

وكانت خسارة مصر نهائي 2021 الثانية لها في ثلاث مناسبات بعد الهزيمة أمام ‍الكاميرون عام 2017.

ويسعى لاعبو المدرب حسام حسن لحصد اللقب القاري للمرة الأولى منذ 2010، علمًا أن المنتخب يملك الرقم القياسي في التتويجات «7».

وقال ثياو: «سنلتزم بأسلوب لعبنا، لأننا نعتقد أنه سيجلب لنا النجاح».