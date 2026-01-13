كوليبالي: مصر منتخب قياسي.. وخبير في المناسبات الكبرى

رفض كاليدو كوليبالي، قائد المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، أن يكونوا المرشحين للفوز على مصر بمباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا في المغرب، الأربعاء.

وقال قلب دفاع الهلال السعودي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «لا نملك الأفضلية على مصر التي تتحلى بالخبرة في مثل هذه المباريات، على الرغم من تفوقنا السابق عليها».

وأبلغ كوليبالي الصحافيين: «هذا المنتخب لديه خبرة كبيرة، وتشكيلته تضم مجموعة من اللاعبين الذين اعتادوا على اللعب بانتظام في كأس الأمم.. الجميع كان يتحدث عن السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا للفوز باللقب، لكن لم يتحدثوا عن مصر. لقد شقت طريقها بهدوء ووصلت إلى هذه المرحلة عن استحقاق».

وأضاف: «ستكون مباراة كبيرة ضد بطل إفريقيا القياسي، الذي يحظى باحترام في جميع أنحاء القارة، لكننا سنعتمد على نقاط قوتنا، ‌ونثق بقدرتنا على جعل الأمور صعبة عليه، فعلنا ذلك في الماضي وسنحاول تكراره غدًا».