آسيا 23.. قطر توّدع واليابان تتأهل بالعلامة الكاملة

ودّع المنتخب القطري تحت 23 عامًا لكرة القدم بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية، بعد خسارته 0ـ1 أمام نظيره الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن ثالث مبارياته بدور المجموعات، الإثنين.

وضرب اليابانيون موعدًا مع المنتخب الأردني في الدور ربع النهائي، الجمعة المقبل، عند الـ 02:30 ظهرًا.

وأخفق «العنابي» الأولمبي في تحقيق أي انتصار خلال مشاركته في النسخة الحالية للبطولة القارية، بعدما خسر في الجولتين الماضيتين، ليقبع في المركز الأخير من المجموعة الثانية بلا رصيد.

وفي المقابل، تأهل المنتخب الياباني إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، عقب تحقيقه الانتصار في مبارياته الثلاث على سوريا بخماسية، والإمارات بثلاثية، وقطر تواليًا.

وأنهى اليابانيون الشوط الأول متقدمين بهدف شوسوكي فورويا عند الدقيقة 30، وضاعف ريونوسكي ساتكو زميله النتيجة عند الدقيقة 80.

وفي مباراة ثانية، جرت بالتوقيت ذاته للمجموعة نفسها، تعادل المنتخبان الإماراتي والسوري 1ـ1، ليتأهل الأول إلى الدور المقبل بفارق الأهداف عن الثاني، ولكل منهما أربع نقاط.