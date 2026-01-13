نيوم يستعير فلاتة

وقعت إدارة نادي نيوم، الثلاثاء، عقدًا مع أيمن فلاته، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ فلاته مسيرته من الفئات السنية في النادي الأهلي وصولًا إلى الفريق الأول، قبل أن يستعيره نادي ضمك خلال منافسات الموسم الماضي 2024ـ2025، ولعب مع النادي الجنوبي 26 مباراة في الدوري وكأس الملك سجل من خلالها هدفًا واحدًا.

وحضر مراسم توقيع أيمن فلاته اليوناني كيرياكوس دوريكاس، المدير الرياضي في نادي نيوم، وسيرتدي اللاعب رقم 95.

يذكر أن نيوم سيواجه الشباب، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري، فيما يواجه الهلال، الأحد، لحساب الجولة الـ16 من المسابقة.