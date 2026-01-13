اتحاد القدم يغادر إلى حطين

ينتقل الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال أسبوعين، من مقرِّه الحالي في حي الياسمين الذي احتضنه لـ 9 أعوام، إلى آخر مستأجر في حي حطين، حسبما كشف لـ «الرياضية» مصدر خاص.

واستأجر الاتحاد المبنى الجديد 10 أعوام، لينتقل إليه من مقرّه القديم الذي يعمل فيه منذ 2017.

وسيستوعب المقر الجديد، الذي جرى تجهيزه على مدى الأشهر الماضية، جميع أقسام ولجان الاتحاد، وكافة العاملين فيه البالغ عددهم أكثر من 600 موظف.

ويعمل موظفو الاتحاد وغالبية لجانه حاليًا في ثلاثة مبانٍ، اثنان منها في حي الياسمين، ومبنى آخر في حي القيروان مخصص لبعض اللجان منها «الحكام»، بينما سيتسع المقر الجديد للجميع.

وبحسب المصدر نفسه، يضم المقر المركز الموحّد لتقنية «VAR»، وهو مجهّز بـ 6 وحدات متكاملة لغرف الفيديو، مزودة بأحدث التقنيات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».