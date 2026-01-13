أمام الرياض.. الفتح يحقق الانتصار الخامس تواليا

حقق فريق الفتح الأول لكرة القدم انتصاره الخامس تواليًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد تغلبه على ضيفه الرياض بنتيجة 3ـ2، في المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب ميدان تموين الأولى، لحساب الجولة الـ14.

وواصل الفريق الأحسائي نتائجه المميزة خلال الجولات الخمس الماضية من دوري روشن، بعد تحقيقه الانتصار الخامس على التوالي، وكانت البداية أمام الأهلي «2ـ1»، ومن ثم أمام الخليج «1ـ0»، وأمام الشباب «2ـ0»، قبل أن يحقق رابع انتصاراته ضد نيوم «1ـ0»، وأخيرًا أمام الرياض «3ـ1».

وسجل الرأس الأخضري ويسلي ديلجادو هدف التقدم للفتح عند الدقيقة «11» ، بعد صناعة من المغربي مراد باتنا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1ـ0، وفي الشوط الثاني عاد ديلجادو ليضيف الهدف الثاني «50»، قبل أن يعزز باتنا النتيجة بالهدف الثالث «62»، وقلّص الرياض الفارق عند الدقيقة 81 عن طريق توزي، بعد تمريرة من يحيى الشهري.

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين، فيما بقي الرياض في المركز الـ 15 برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

ويحل الفتح ضيفًا على النجمة الجمعة المقبل، فيما يستضيف الرياض نظيره التعاون الأحد.