التعثر المعتاد.. ضمك يوقف انتصارات الاتحاد

جدَّد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عادة تعثره الدائم أمام ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، مكتفيًا بالتعادل مع منافسه 1ـ1، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وتقدم ضمك عن طريق الجناح عبد الله القحطاني في الدقيقة 37، ثم تعادل الضيوف بواسطة مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، في الدقيقة 45.

وتعرض البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط الاتحاد، للطرد في ثامن دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بداعي حصوله على إنذارين.

ولم يستطع الاتحاد إسقاط ضمك في 7 مباريات جمعت بينهما تاريخيًا على ملعب المحالة ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

وخسر الاتحاد 3 من تلك المباريات، فيما أنهى الـ 4 الأخرى متعادلًا، وكلها بنتيجة 1ـ1.

وتوقفت سلسلة انتصارات الاتحاد التي استمرت لخمس مباريات متتالية في الدوري، وتعثر للمرة الأولى منذ خسارته أمام الأهلي 0ـ1 لحساب الجولة الثامنة، 8 نوفمبر الماضي.

ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى 27 نقطة، وضمك إلى 10 نقاط.