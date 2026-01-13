الهلال يتفق مع المالكي على الرحيل

اتفقت إدارة نادي الهلال مع عبد الإله المالكي، لاعب الوسط في الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وذلك رغبة من اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكبر خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة وقبل مونديال المنتخبات، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكان حساب «عاجل ـ الرياضية» في منصة «إكس» أشار في وقت مبكر، الثلاثاء، إلى أن إدارة شركة نادي الهلال استجابت لطلب عبد الإله المالكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بمغادرة النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مفاوضات المالكي مع نادي الدرعية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، تمهيدًا لتوقيع عقد جديد خلال الساعات المقبلة، يمتد لمدة عام ونصف العام، مع خيار التمديد لموسم إضافي، في حال الاتفاق بين الطرفين.

وبحسب مصادر «الرياضية»، فإن خطوة إنهاء العقد جاءت باتفاق مشترك، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرصة مشاركة منتظمة، بعد محدودية دقائق لعبه خلال الفترة الماضية مع الهلال.

ويُعد المالكي أحد لاعبي خط الوسط الذين تدرجوا في الملاعب السعودية، إذ بدأ مشواره الكروي مع الوحدة، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في موسم 2019ـ2020، ثم انضم إلى الهلال في موسم 2022، فيما خاض تجربة إعارة مع الاتفاق خلال موسم 2024ـ2025، قبل عودته مجددًا إلى الهلال.

وخلال مسيرته مع الهلال، شارك المالكي في 17 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وتلقى 4 بطاقات صفراء، ولعب ما مجموعه 459 دقيقة، وأسهم في تحقيق ثلاثة ألقاب مع الفريق، تمثلت في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.