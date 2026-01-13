روما ينتزع صدارة رالي دكار

تصدر الإسباني ناني روما ترتيب رالي دكار السعودية، الثلاثاء، متقدمًا على مواطنه كارلوس ساينز لينال فريق فورد المركزين الأول والثاني، وذلك بعد مرحلة تاسعة صعبة بالنسبة لبعض المتصدرين.

وتراجع ​ناصر العطية، المتصدر السابق وسائق فريق داسيا والفائز خمس مرات باللقب، إلى المركز الثالث لكنه لا يزال متأخرًا بفارق دقيقة و10 ثوان فقط عن روما، بينما يحتل الجنوب إفريقي هينك لاتيجان من تويوتا المركز الرابع ويحتاج إلى تعويض خمس دقائق أخرى.

وقال روما، الذي تصدر رالي دكار آخر مرة قبل 12 عامًا: «تعرضت لثلاثة ثقوب في الإطارات اليوم، لكنني أعتقد أن الجميع واجهوا مشكلات. نحن متفائلون لوجودنا هنا».

وحقق الأسترالي توبي برايس، الفائز مرتين برالي دكار للدراجات النارية، المركز الثالث في المرحلة ​لصالح فريق تويوتا.

وتلقى ساينز عقوبة دقيقة و10 ثوان بسبب السرعة الزائدة، وأنهى المرحلة في المركز السابع متقدمًا على معظم منافسيه، بما في ⁠ذلك روما الذي احتل المركز الثامن.

ويتأخر الفائز برالي دكار أربع مرات الآن بفارق 57 ثانية عن روما، الذي فاز أيضًا باللقب على دراجة نارية في عام 2004.

وخسر السويدي ماتياس إكستروم، الذي كان يحتل المركز الثاني في الترتيب العام مع فريق فورد، الكثير من الوقت بسبب خطأ في الملاحة، وتراجع إلى المركز الخامس بفارق 11 دقيقة و19 ثانية عن المتصدر.

أما لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات مع فريق داسيا، فقد حلّ سادسًا. وفاز الإسباني توشا شارينا بالمرحلة في فئة الدراجات النارية لصالح هوندا، بينما فقد المتسابق الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس من فريق كيه.تي.إم صدارته للترتيب العام لصالح حامل اللقب الأسترالي دانييل ساندرز.

وتقدم ساندرز، الذي كان يقود دراجة كيه.تي.إم أيضًا على الأمريكي ‌ريكي برابيك من هوندا بفارق ست دقائق و24 ثانية.