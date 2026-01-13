«بنش مارك» تطلق Million Riyal Menu.. وتضم BigHouse

أعلنت مجموعة بنش مارك انضمام BigHouse رسميًا إلى مجموعة شركاتها، في خطوة استراتيجية تعزز حضورها في قطاع الإنتاج وصناعة المحتوى، وتوسع نطاق أعمالها في مجالات الترفيه والإعلام. وذلك خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي.

وأكد زكي حسنين رئيس مجلس إدارة بنش مارك خلال مؤتمر صحافي سعيهم إلى مواكبة الجديد في تطوير صناعة الترفيه في السعودية، وتقديم تجارب ومحتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور السعودي ويرتقي بالمشهد الترفيهي المحلي.

وشهد المؤتمر توقيع شراكة استراتيجية مع شركة IMP، إلى جانب الإعلان عن إطلاق برنامج Million Pound Menu بنسخته السعودية تحت اسم Million Riyal Menu، والذي يعد من أبرز البرامج العالمية الداعمة لرواد الأعمال في قطاع الأغذية.

وأوضح حسنين أن انضمام BigHouse جاء كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز صناعة المحتوى وتقديم أعمال مبتكرة تجمع بين المعايير العالمية والهوية المحلية، مشيرًا إلى أن إطلاق برنامج Million Riyal Menu يمثل أحد أبرز نماذج هذا التوجه، من خلال تقديم محتوى ترفيهي ملهم يعكس الطموح وقصص النجاح، ويسهم في إثراء قطاع الترفيه، إلى جانب دوره في دعم رواد الأعمال السعوديين في قطاع الأغذية وتمكينهم من عرض مشاريعهم أمام خبراء ومستثمرين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع داخل السعودية.

من جانبه، قال أحمد ثروت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة BigHouse، إن الهدف الرئيس من انضمام BigHouse إلى مجموعة بنش مارك هو إضافة ذراع إنتاجي جديد للمجموعة في مجالات الدراما، الإعلانات والأفلام والبرامج.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد لوكسر، العضو المنتدب لشركة IMP، أن الشركة تؤمن بأهمية إنتاج محتوى له معنى وتأثير حقيقي، إلى جانب العمل على بناء منظومة متكاملة ومنصة إنتاج واستثمار في مجالات وصناعات متعددة.

ويأتي إطلاق برنامج Million Riyal Menu بعد ما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن البرنامج، في خطوة تعكس الدعم الكبير لصناعة الترفيه والمحتوى في السعودية، وتعزز حضور البرامج العالمية بنسخ محلية تسهم في تمكين المواهب ودعم رواد الأعمال.