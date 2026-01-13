أكاديمية مهد و«لين» تطوران الرفاهية الصحية

وقّعت أكاديمية مهد الرياضية مذكرة تفاهم مع شركة لين لخدمات الأعمال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في الحلول الرقمية الصحية، في إطار دعم التحول الصحي الرقمي في القطاع الرياضي، وتطوير نموذج متكامل للرفاهية الصحية يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي جودة الحياة وتنمية رأس المال البشري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير نموذج يعيد تعريف الرعاية الصحية في القطاع الرياضي، عبر دمج الصحة الرقمية ضمن منظومة تطوير المواهب الرياضية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم الوقاية الاستباقية المبنية على البيانات، ويسهم في استدامة تطوير المواهب الوطنية.

ويشمل التعاون توظيف التقنيات الصحية الرقمية لمتابعة صحة وأداء الرياضيين، من خلال منظومة تعتمد على البيانات لرصد المؤشرات الصحية والبدنية وتحليل الجهد والتعافي، بما يمكّن الفرق الطبية والفنية من اتخاذ قرارات دقيقة تُحقق توازنًا مستدامًا بين التطوير الرياضي وسلامة المواهب.

وفي هذا السياق، أكد عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، أن هذه الشراكة تنطلق من رؤية الأكاديمية الهادفة إلى اكتشاف وتطوير المواهب وصناعة أجيال من الأبطال والقادة، موضحًا أن دمج أفضل التقنيات والعلوم الرياضية الحديثة ضمن منظومة التدريب، داخل الملعب وخارجه، يعزز الابتكار والتطوير المستمر، ويمكّن من اتخاذ قرارات أكثر دقة، بما يدعم تحقيق إنجازات وطنية وإقليمية وعالمية.

ومن جانبه، أوضح المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لين لخدمات الأعمال، أن هذا التعاون يجسّد دور لين كمُمكّن وطني للرفاهية الصحية، مشيرًا إلى أن توظيف الصحة الرقمية والبيانات في مسار اكتشاف وتطوير المواهب منذ مراحلها المبكرة يسهم في بناء بيئة رياضية توازن بين الأداء العالي وصحة الرياضي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تحقيق التكامل التقني مع المنصات الصحية الرقمية الوطنية، وفي مقدمتها الملف الصحي الموحد «نفيس»، بما يتيح إدارة ومتابعة البيانات الصحية للمواهب الرياضية ضمن منظومة وطنية متكاملة، ويدعم تكامل القطاعات الصحية والرياضية، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.