الحرس القديم.. سيدمر النصر!!

الكتابة فوق الماء تشبه العمل والجهد والمال داخل نادي النصر بلا أثر!.

من حق عاشق «العالمي» المتأمل لواقع ناديه أن يتساءل: ما الذي تغير؟ بعد تحقيق فريقه بطولتي الدوري في نسختين متتاليتين «موسمي 2014 ـ 2015» بكتيبة من نخبة اللاعبين المحليين المستقطبة عقودهم من قلب سوق الانتقالات الشرس. على يد رئيسه التاريخي الأمير فيصل بن تركي «القوي الأمين» ثم استعاد الفريق «موسم 2018» عرش اللقب الصعب، بتركيبة من خيرة اللاعبين المحترفين الأجانب «8 لاعبين» في عهد الرئيس سعود السويلم «الذكي جدًا». متفوقًا على كافة إدارات دوري المحترفين في جودة الاختيارات، بعد أن قام السويلم بتفريغ إدارة احترافية ومالية تختص بشؤون المحترفين ومتطلبات أسرهم حتى يتفرغون ذهنيًا لخدمة النصر، وكذلك قطع دابر المتسلقين والمتطفلين من عشاق النصيحة داخل أو خارج النادي، فحصدوا الدوري الاستثنائي بعمل استثنائي داخل وخارج الملعب؟.

المال زاد، والجهد أكثر، والمحترفون بجودة أعلى وأغلى يتقدمهم الأسطورة كريستيانو، والنصر خارج قائمة البطولات الكبرى. لماذا؟.

ولماذا كسر الاتحاد سنواته العجاف ببطولتي دوري؟، ونهض الأهلي من الموت هبوطًا، وتحول لمارد متوجاً بأكبر بطولات القارة؟ والنصر يقف.. ثم يسقط.

الإجابة البسيطة. لكنها معقدة التنفيذ، هي: رجال الفكر الجديد يقاومون نهش فكر الحرس القديم فيه، التحزبات في العمل الإداري على صناعة القرار، هشاشة الصلابة الذهنية للكيان من الداخل، الخطاب الإعلامي المهترئ.

الاعتراف بالمشكلة هو أولى خطوات النصر البطل.

اتركوا المكابرة.