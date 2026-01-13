جوميز: أريد أفضل لاعبي العالم
البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (تصوير: عادل الدحيلان)
الأحساء ـ عادل الدحيلان 2026.01.13 | 11:09 pm
أرجع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، فوز فريقه إلى التركيز العالي الذي أظهره اللاعبون داخل أرضية الملعب.
وقال جوزيه في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «الفوز كان حاضرًا بسبب التركيز داخل الملعب من قبل اللاعبين، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا».
وأجاب عن سؤال «الرياضية» حول أهمية التعاقدات الجديدة: «نريد أفضل اللاعبين في العالم، لكنني لا أملك مفتاح التعاقدات، والأهم أولًا هو الالتزام مع اللاعبين الحاليين».
وأضاف: «أحب الحفاظ على الروح العائلية داخل الفريق، والاهتمام بالروح الحالية التي يتمتع بها جميع عناصر الفريق».