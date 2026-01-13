جوميز: أريد أفضل لاعبي العالم

أرجع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، فوز فريقه إلى التركيز العالي الذي أظهره اللاعبون داخل أرضية الملعب.

وقال جوزيه في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «الفوز كان حاضرًا بسبب التركيز داخل الملعب من قبل اللاعبين، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وأجاب عن سؤال «الرياضية» حول أهمية التعاقدات الجديدة: «نريد أفضل اللاعبين في العالم، لكنني لا أملك مفتاح التعاقدات، والأهم أولًا هو الالتزام مع اللاعبين الحاليين».

وأضاف: «أحب الحفاظ على الروح العائلية داخل الفريق، والاهتمام بالروح الحالية التي يتمتع بها جميع عناصر الفريق».