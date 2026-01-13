كارينيو: هزمونا بالمرتدات والأهداف المبكرة

أكد الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أن استقبال فريقه أهدافًا مبكرة أربك حسابات المباراة أمام الفتح، مشيرًا إلى أن الشوط الأول شهد تحولات كثيرة لم يُحسن فريقه استغلالها.

وقال كارينيو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «استقبلنا أهدافًا مبكرة جدًا، والشوط الأول شهد تحولات كثيرة، لكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف، في المقابل استقبلناها بسهولة».

وعن استغلال الفتح للهجمات المرتدة، أوضح مدرب الرياض: «الفتح استغل الهجمات المرتدة وسجل منها الأهداف، كما أن حارسهم كان مميزًا ومنع أهدافًا محققة لفريقنا».

وحول سؤال «الرياضية» بشأن تراجع المستوى الفني للفريق، رد كارينيو: «أعمل مع المجموعة الحالية بشكل جاد، وعلينا تحسين الأوضاع في المستقبل، وقد نلجأ إلى إجراء تعديلات جديدة خلال الفترة المقبلة».