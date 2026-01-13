«رابطة البيئة» تعزز الاستدامة في السوبر الإسباني والديربي

شكلت رابطة البيئة التي تمثل إحدى مبادرات جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بدعمٍ من صندوق البيئة حضورًا في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي جمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الإنماء في جدة، وديربي العاصمة الرياض، الهلال والنصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء حضور رابطة البيئة في الحدثين الكرويين المهمين ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة داخل المنشآت الرياضية، بحسب بيان الرابطة.

ويأتي تفعيل المبادرة في هذين الحدثين الكبيرين امتدادًا لنجاحها في المباريات السابقة، حيث شملت هذه الجولة تفعيل صناديق فرز النفايات داخل المدرجات، وتوزيع أدوات توعوية للجماهير، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية تشجع المشجعين على المشاركة في إعادة التدوير، وغرس السلوك البيئي الإيجابي أثناء وبعد المباريات.

وجاء دعم صندوق البيئة للمبادرة بهدف تعزيز الوعي وتبني الممارسات الصديقة للبيئة في مدرجات ملاعب كرة القدم السعودية، عبر إشراك الجماهير في أنشطة تفاعلية، وأجنحة توعوية تبرز أهمية الحفاظ على البيئة في المدرجات والجهود التي تقدمها المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

وقد كان لمتطوعي جمعية أصدقاء دور بارز في إنجاح المبادرة، حيث شاركوا في تنظيم الأنشطة التوعوية، وتوجيه الجماهير لآليات الفرز الصحيحة، إضافة إلى المساهمة في تنظيف المدرجات عقب نهاية المباراة، في مشهد يعكس روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وستواصل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم تنفيذ المبادرة خلال عدد من المباريات المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية البيئية، ونشر ثقافة الاستدامة في الوسط الرياضي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يجدر بالذكر أن مبادرة رابطة البيئة، تنوعت في حضورها عبر مختلف البطولات بدأ بكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني وكذلك دوري روشن السعودي للمحترفين في خطوة تعكس لاتساع نطاق المبادرة وقدرتها على إيصال رسالتها البيئية إلى جماهير متنوعة وعبر منصات رياضية كبرى.