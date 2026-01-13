المباحثات الأولية.. الهلال يرفض انتقال الحمدان

رفض مسؤولو نادي الهلال المباحثات الأولية لرحيل الدولي السعودي عبد الله الحمدان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى ناديه الجديد النصر خلال السوق الشتوي الجاري، حسب مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» كشف، 2 يناير الماضي، عن أن النصر والدولي عبد الله الحمدان، لاعب الهلال، يقتربان من اتفاق نهائي لتوقيع عقد بين الطرفين.

ويجري عبد اللطيف الغنام، وكيل اللاعب ووالده، مباحثات مستمرة مع الهلاليين للوصول إلى صيغة تفاهم تسمح بخروج المهاجم، الذي ينتهي عقده مع الهلال بشكل كامل في 6 فبراير المقبل، أي بعد نهاية الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام، وفي هذه الحال لن يستطيع النصر، ناديه الجديد، قيد اللاعب بشكل رسمي. وبحسب المصادر ينتظر أن تحسم الأمور بين الطرفين قريبًا بموافقة الهلال أو رفضه رحيل الحمدان قبل إغلاق النافذة الشتوية.

وكان المهاجم الدولي رفض تجديد عقده مع النادي العاصمي بالمميزات ذاتها حاليًّا. وفق ما كشفت عنه «الرياضية» 20 نوفمبر الماضي، ويلقى الحمدان ترحيبًا من البرتغالي جيسوس، مدرب النصر، لضمِّه إلى قائمته في «الأصفر».

ويعدّ الحمدان واحدًا من اللاعبين السعوديين المفضَّلين لدى جيسوس إبان فترة تدريبه الهلال، ويصفه دائمًا بالتكتيكي، وذي القدرات البدنية القوية.

يذكر أن عبد الله الحمدان وقَّع للهلال قادمًا من الشباب بعد تجربة احتراف قصيرة في إسبانيا، ووفق مصدر خاص، يتسلَّم حاليًّا مبلغ 150 ألف ريال شهريًّا، إضافةً إلى مقدم سنوي يبلغ 3 ملايين و450 ألفًا.