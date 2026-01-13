الحزم يطالب بخوض مواجهة القادسية في الرس

طالبت إدارة نادي الحزم بتنظيم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره القادسية، الأحد 18 يناير الجاري، على ملعب النادي في محافظة الرس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لحساب الجولة الـ16، مؤكدةً أن نقل المباراة خارج أرضها لا يحقق العدالة التنافسية ويؤثر سلبًا على الفريق فنيًا وتنظيميًا.

وجاء في البيان الذي نشرته إدارة نادي الحزم عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن النادي عبّر عن استيائه من آلية جدولة مباريات الدور الأول، وما ترتب عليها من حرمان الفريق من اللعب على ملعبه في عدد من المباريات، إلى جانب تحميله أعباءً تنظيمية ومالية إضافية.

وأضاف البيان: «انطلاقًا من الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الوطن من قيادتنا الرشيدة، وما أسهم في تحقيق مستهدفات طموحة عززت المكانة المرموقة التي بلغها دوري روشن السعودي ضمن مصاف الدوريات العالمية، تفخر إدارة نادي الحزم بأن تكون جزءًا من هذا الحراك الرياضي الوطني، ومساهمة في نجاحه بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرياضية.

وإيمانًا منا بأن جميع ملاعب مدن ومحافظات الوطن تُعد أرضًا لنا، إلا أن ذلك لا يلغي الأهمية الفنية والجماهيرية الخاصة للمباريات على الملعب الرسمي للنادي، لما تمثله من أفضلية تنافسية مشروعة واستقرار فني وتفاعل جماهيري يُعد من أهم عوامل النجاح داخل الملعب.

وقد فوجئت إدارة النادي بجدولة مباريات الدور الأول بشكل حرم الفريق من أحد حقوقه الأساسية، حيث خاض ثلاث مباريات فقط على ملعبه أمام أندية الفتح ونيوم والنجمة، فيما نُقلت بقية المباريات إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الأمر الذي أفقد الاستضافة معناها، وفرض أعباء مالية وتنظيمية إضافية على النادي.

ورغم التزام الإدارة بالصمت خلال الفترة الماضية وتغليب المصلحة العامة، فقد تلقت إخطارًا بتنظيم مباراة الفريق أمام القادسية، المقررة يوم 18 يناير 2026، في مدينة بريدة، رغم كون نادي الحزم هو الطرف المستضيف، وهو ما لا يتوافق مع الواقع الجماهيري ولا مع جاهزية ملعب النادي.

وتؤكد إدارة نادي الحزم أن نقل المباريات لا يخدم التنافسية ولا يسهم في نشر كرة القدم وتعزيز شعبيتها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ويتعارض مع تطلعات القيادة الرياضية في تمكين الأندية من اللعب على ملاعبها.

وتستشهد الإدارة بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الخلود والاتحاد على ملعب نادي الحزم، بوصفه دليلًا واضحًا على جاهزية الملعب من النواحي التنظيمية والفنية والأمنية.

وتؤكد إدارة نادي الحزم تمسكها بحقها الأصيل في لعب مباراة القادسية على ملعبها، حفاظًا على مبدأ العدالة والمساواة بين الأندية، وصونًا لحقوق النادي وجماهيره، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للملعب لاستضافة المباراة وفق أعلى المعايير المعتمدة.