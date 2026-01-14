الشباب يضم الثاني بـ 8 ملايين

وقّعت إدارة نادي الشباب مع محمد الثاني، الظهير الأيمن، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بمبلغ 8 ملايين ريال حسبما كشفته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وانضم الثاني للفريق الشرقي الصيف الماضي، وكان يمثل قبل ذلك الشباب بنظام الإعارة قادمًا من ناديه الأصلي الحزم، حتى نهاية الموسم الماضي. وخاض اللاعب مع الشباب الموسم الماضي 18 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل هدفًا وحيدًا، ولعب 3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلق الثاني في بداية مشواره الاحترافي مع فريق الفيصلي موسم 2020، قبل أن تتم إعارته إلى نادي الاتحاد في الموسم ذاته، وفي 2021 انتقل إلى نادي أحد، وبعدها أعير إلى نادي الطائي في الموسم الذي يليه، قبل أن يتعاقد الحزم معه 2023، وفي بداية الموسم الماضي أعير إلى الشباب حتى نهاية الموسم.