المواجهة الأولى بعد 22 عاما.. أحلام «أسود الأطلس» تصطدم بالجدار النيجيري

يسعى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى مواصلة رحلته نحو التتويج بلقبه الثاني في بطولة أمم إفريقيا، بعد 1976، عندما يصطدم الأربعاء بنظيره النيجيري المتوج بثلاثة ألقاب من ثمان نهائيات، وذلك على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

يدخل المنتخبان المباراة من دون أي خسارة خلال البطولة الحالية، حيث حققت المغرب أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، فيما فازت نيجيريا في مبارياتها الخمس جميعها.

وتملك نيجيريا أفضل هجوم بعد أن سجلت 14 هدفًا في خمس مباريات، ويسعى لأن يصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يسجل هدفين على الأقل في ست مباريات متتالية ضمن نسخة واحدة.

أما المغرب فيعد هو الآخر صاحب أقوى دفاع بعد أن استقبلت شباك ياسين بونو هدفًا واحدًا فقط في دور المجموعات. ويسعى المنتخب للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة تواليًا للمرة الأولى في البطولة.

ويُعد هذا اللقاء السادس بين المنتخبين في تاريخ البطولة والأول منذ 22 عامًا، والمرة الثانية مرة يلتقيان فيها في نصف النهائي للمسابقة. وانتهت جميع المواجهات الخمس السابقة بفوز أحد المنتخبين.

ولعبت أربع من أصل خمس مواجهات سابقة بينهما في دور المجموعات أعوام 1976 «2»، 2000 و2004. وكان أول لقاء في 1976، في دور المجموعات، وفازت المغرب في المباراتين بنتيجتي 3-1 و2-1، في طريقها نحو لقبها الأول والوحيد الذي حققته على حساب غينيا على الأراضي الإثيوبية.

وفي الدور نصف النهائي، فازت في اللقاء السابق عام 1980 بنتيجة 1-0، في طريق المنتخب نحو أول ألقابه القارية.

تجدّد اللقاء بين المنتخبين عام 2000، عندما أقصت نيجيريا «أسود الأطلس» من دور المجموعات «المجموعة الرابعة» بعد الفوز 2-0.

وكانت آخر مواجهة بين المتنافسين، في دور المجموعات عام 2004، وفاز المغرب 1-0 في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة.

نيجيريا من جانبها واجهت المنتخب المضيف أو المشارك في التنظيم 10 مرات سابقًا، وحققت 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل 4 هزائم.

سيواجه منتخب نيجيريا البلد المضيف للمرة الثانية تواليًا، بعدما لعب أمام منتخب كوت ديفوار في دور المجموعات ونهائي نسخة 2023، ففاز 1-0 في دور المجموعات وخسر 2-1 في النهائي.

فازت نيجيريا على منتخبات مضيفة في مناسبات أخرى، أبرزها على مالي 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث 2002، والسنغال 2-1 في دور المجموعات 1992. في المقابل خسر المنتخب 4 مرات، اثنتان أمام الجزائر 1990 «دور المجموعات والنهائي»، وغانا في ربع نهائي 2008، وكوت ديفوار في نهائي 2023.

وتُعد هذه ثالث مواجهة إقصائية مباشرة لنيجيريا أمام منتخب مضيف، بعد الخسارة أمام تونس بركلات الترجيح في نصف نهائي 2004، وغانا في ربع نهائي 2008.