ريشة: الطريس حرم ضمك من جزائية.. وهدف الاتحاد صحيح

أكد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ«الرياضية»، حرمان فريق ضمك الأول لكرة القدم من ركلة جزاء مستحقة أمام الاتحاد، فيما رأى صحة هدف «النمور» الوحيد خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1 وضبطته صافرة الحكم الدولي خالد الطريس.

وعاد ريشة إلى ما حدث بين سنوسي الهوساوي، ظهير أيمن ضمك، وحسن كادش، ظهير أيسر الاتحاد، داخل منطقة جزاء الفريق الجدّاوي في الدقيقة الأولى قائلًا: «عندما حاول هوساوي تعديل اتجاهه بعد تسلمه الكرة حدث له انزلاق خفيف، لكنه لم يكن سبب سقوطه، وإنما اختل توازنه نتيجة تدخل من قدم كادش».

وأضاف: «مدافع الاتحاد ارتكب إعاقة بإهمال، وكان الواجب على مسؤول غرفة تقنية VAR استدعاء الحكم لمشاهدة اللعبة والبت فيها، وهذا لم يحدث، ولم يُمنح فريق ضمك ركلة جزاء مستحقة».

وعن هدف الاتحاد الذي سجله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، في الدقيقة 45 وصاحبته اعتراضات من لاعبي ضمك، شرح المحلل بالقول: «لو كانت ذراع الشنقيطي هي التي مهدت له الكرة وسددها مباشرة في المرمى لتوجب إلغاء الهدف، لكنها اصطدمت بذراعه أولًا ثم اتجهت إلى ذراع رياض شراحيلي، لاعب ضمك، وارتدت إليه مجددًا فباتت لعبة جديدة وانتفى تأثير لمسة اليد الأولى».

وتابع: «الشنقيطي لم يستفد من لمس الكرة في عملية التسجيل، فهو تسلم الكرة من المنافس وسددها، وملامسة الكرة باليد في لعبة سابقة لا تبطل شرعية الهدف».