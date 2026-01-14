كلويفرت: نجوم أوروبا استثمار سعودي ناجح

أوضح النجم الهولندي الدولي السابق باتريك كلويفرت أن استجلاب الدوري السعودي للاعبين من أوروبا على مستوى عالٍ من الجاهزية والجودة أمر مهم، لأنه سيرفع من وتيرة المنافسة وجودة المباريات.

وقال المدرب السابق لمنتخب إندونيسيا لـ«الرياضية»، في تصريحات على هامش مشاركته في جولة سياحة على متن السفينة «أرويا كروز» في جدة، إن اللاعبين المحليين بلا شك سيتعلمون كثيرًا من أولئك النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة.

ولفت كلويفرت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أول أولئك النجوم الذين شقوا طريقهم إلى الدوري السعودي، يقدم عملًا مميزًا، وتبعه العديد من اللاعبين الكبار.

وأكد أنه من الجيد أن يكون هناك لاعبون على هذا المستوى الكبير في الدوري، لأنهم يمنحون المنافسة المزيد من القوة والتنافسية.

وأشار إلى أنه سيعود المرة المقبلة إلى السعودية مع عائلته.