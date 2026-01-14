إيفانجليستا: بـ 3 أجانب.. أحبطنا الاتحاديين

بارك البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، للاعبين على التعادل مع الاتحاد 1ـ1، الثلاثاء، مشيرًا إلى تجسيدهم قيمة العمل الذي أدّاه قبل اللقاء، وتغلبهم على ظروف النقص وقلة العناصر الأجنبية.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، قال المدرب: «وجهنا خصمًا قويًا في مباراة لم تكن سهلة، لكننا دخلناها بثقة كبيرة وإيمان بقدرتنا على المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «اللاعبون قدموا مباراة منظمة وبانضباطية عالية، ونجحوا في تنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب بالصورة المطلوبة».

وتابع: «ما قدمه الفريق يؤكد حضور ضمك وقيمته، فقد لعبنا بثلاثة أجانب فقط، ومع ذلك ظهرنا بمستوى برهن على عدم وجود أي فارق بين اللاعب السعودي والأجنبي من حيث العطاء والالتزام».

وأكمل: «أبارك للاعبين هذا الأداء المميز، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة، فهم جسّدوا قيمة العمل الذي أدّيناه خلال الفترة الماضية».

وجاء التعادل بعد هزيمتين متتاليتين لضمك ورفع رصيد الفريق إلى 10 نقاط.