كونسيساو: مدربهم اعترف.. وما فعله لاعبو ضمك لم أره طوال حياتي

اتهم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبي ضمك بتعمد إهدار الوقت خلال مباراة الطرفين، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، عادًا ما فعلوه سلوكًا لم يره طوال مسيرته.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 قال: «في الشوط الأول لم نظهر بالشراسة المطلوبة ولا بالروح التي نبحث عنها، لكن في الشوط الثاني قدمنا أداءً أفضل وكنا الطرف الأميز».

وأضاف: «الملاحظات المتعلقة باللاعبين تبقى داخل الفريق. أقيّم ما يحدث في المباراة فقط، حدثت أخطاء واضحة وسنعمل على معالجتها».

وتابع: «عملت في دول عدة وواجهت ظروفًا مختلفة، لكنني لم أشاهد مباراة بهذا الشكل، وحتى مدرب الفريق المنافس اعترف باتباعهم أسلوب إضاعة الوقت».

وأردف: «سنواصل العمل بكل جدية من أجل الاتحاد، اللاعبون الذين سيبقون معنا سيجتهدون لخدمة الفريق، وسنضاعف الجهد لتعويض فقدان النقاط والعودة بشكل أقوى».

وعن الصفقات المنتظرة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، علق: «لا أحب الحديث عن سوق الانتقالات، ما يهمني هو تحلي اللاعب الذي يمثل الفريق بالروح العالية، ويقاتل من أجل شعار الاتحاد».

وبالتعادل مع ضمك توقفت سلسلة انتصارات الاتحاد التي استمرت لخمس مباريات متتالية في بطولة الدوري.