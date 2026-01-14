تحضير تحت الأمطار

اختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، تحضيراته استعدادًا لمواجهة السنغال، في الـ08:00 مساء الأربعاء بتوقيت السعودية، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب. شهد ملعب التدريب بمدنية طنجة، هطولًا كثيفًا للأمطار، والذي بدأ بإحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة، واختتم بالتسديد من نقطة الجزاء، بمتابعة هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة. (رويترز)