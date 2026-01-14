الرئيسية / الصورة .. قصة

مهارات سنغالية

2026.01.14 | 01:07 am
استعرض لاعبو المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مهاراتهم الفردية في التحكم بالكرة، خلال حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة المغرب الأربعاء في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
