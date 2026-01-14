العيون الساهرة.. فيلم الحقيقة الذي ينتظره السعوديون

في الخامس والعشرين من أغسطس 2025 الماضي، كشف المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، النقاب عن فيلم سينمائي جديد سيترقبه السعوديون بشوق ولهفة على الشاشة الكبيرة، حينها قال تركي آل الشيخ الرجل الذي يقف وراء النجاحات الفنية السعودية في كل مساراتها بمنشور عبر حسابه النشط في منصة إكس موقع التواصل الاجتماعي: ‏«شكرًا للرجال الأبطال مشاركتهم في الفيلم ...العيون الساهرة في قلوبنا دائمًا».

كان هذا المنشور بمثابة انطلاق محطة فنية تلامسها قلوب السعوديين الذين يرون بأم أعينهم حجم التضحيات التي يبذلها رجالات وزارة الداخلية الأفذاذ في حماية وطنهم العظيم أمام عواصف الخراب والتدمير.

وهذا العمل السينمائي يُقدَّم كرسالة وفاء وتقدير لرجالٍ اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى، يواجهون المخاطر بصمت، ويؤدّون واجبهم الوطني بعيدًا عن الأضواء، ويحمل هذا الفيلم في مضمونه بعدًا إنسانيًا متجليًا، يعكس توجه صناعة السينما السعودية نحو ملامسة القضايا القريبة من وجدان الناس بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، وتوثيق بطولات رجالات الأمن الذين شكّلوا، ولا يزالون، خط الدفاع الأول عن أمن السعودية واستقرارها.

ومنذ لحظة الإعلان، ارتفعت مشاعر الانتظار والترقب لدى الشارع السعودي، ليس فقط لمعرفة تفاصيل الفيلم أو أبطاله، بل لما يحمله من رمزية ومعنى وتطرقه إلى تضحيات رجال مخلصين، خاصة وهو يروي قصة ولدت من واقع لا يقول إلا الحقيقة.

ويحمل الفيلم بصمة الأسترالي روجر نويس المخرج السينمائي الذي عرف عنه ارتباطه بالعمل الدرامي المتسق مع الواقعية الإنسانية في كافة أعماله السينمائية، وتوج على إثرها بجوائز عالمية ودولية متعددة أبرزها: وسام ضابط في وسام أستراليا (Officer of the Order of Australia – AO)، الذي مُنح له في يوم أستراليا 2023، تقديرًا لإسهاماته البارزة في صناعة السينما، ودوره في إيصال التجربة السينمائية الأسترالية إلى المحافل العالمية.

كما نال جوائز من الأكاديمية الأسترالية للسينما والتلفزيون (AACTA Awards)، إلى جانب ترشيحات متعددة، عن أعماله السينمائية ذات البعد الإنساني والتاريخي، وفي مقدمتها فيلم Rabbit-Proof Fence، الذي يُعد أحد أبرز الإنتاجات السينمائية الأسترالية في مطلع الألفية الجديدة.

ويشارك في هذا العمل من الوجوه السعودية يعقوب الفرحان وفيصل الدوخي اللذان يملكان سجلاً استثنائيًا وضعهما في طليعة الممثلين السعوديين حضورًا ونجومية في الأعوام الأخيرة.

وخلال المنشورات التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ عن فيلم «العيون الساهرة» وجّه شكره للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، على دعمه لهذا العمل، مثمنًا ما قدّمته وزارة الداخلية من تعاون أسهم في إنجاز المشروع وفق مستهدفاته، كما قدّم شكره لمنسوبي الوزارة كافة، ولأبطال مكافحة المخدرات من الضباط والجنود المشاركين في العمل والذين جسدوا ما يقومون به في عملهم وعلى أرض الواقع في المشاهد السينمائية.