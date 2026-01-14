الرئيسية / الصورة .. قصة

تعادل رابع

2026.01.14 | 01:04 am
سجل فريقا الاتحاد الأول لكرة القدم ومضيفه ضمك التعادل الرابع خلال مواجهاتهما تاريخيًا في الدوري السعودي عقب تعادلهما 1ـ1 في دوري روشن السعودي الثلاثاء. (تصوير: علي خمج)
