الولاية الثانية.. كاريك يعود إلى تدريب مانشستر

عيّن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، لاعبه السابق مايكل كاريك مدربًا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للبرتغالي المقال روبن أموريم.

وفي تصريحات لموقع النادي الإلكتروني قال كاريك: «تحمُّل مسؤولية قيادة مانشستر يونايتد شرف كبير»، مضيفًا: «أعرف ما يتطلبه النجاح هنا. ينصبّ تركيزي الآن على مساعدة اللاعبين للوصول إلى المعايير التي نتوقعها في هذا النادي الاستثنائي والتي نثق بأن هذه المجموعة قادرة تمامًا على تحقيقها».

وتابع المدرب البالغ من العمر 44 عامًا: «لا يزال هناك الكثير للقتال من أجله الموسم الجاري، ونحن مستعدون لتوحيد جهود الجميع وتقديم العروض التي يستحقها المشجعون مقابل دعمهم الوفي».

وسيبدأ متوسط الميدان السابق الذي سبق له شغل هذا المنصب مؤقتًا لفترة وجيزة عام 2021، مهامه بمباراة الديربي أمام الجار مانشستر سيتي السبت المقبل على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الـ 22 من «البريمييرليج».

وأقال نادي «الشياطين الحمر» الأسبوع الماضي البرتغالي أموريم بعد 14 شهرًا من تعيينه، على خلفية النتائج غير المرضية وظهور خلافات واضحة حول الاستراتيجية.

وسبق لكاريك الذي أحرز 12 لقبًا كبيرًا خلال مسيرة امتدت لـ 12 عامًا في صفوف يونايتد، تدريب ميدلزبره أكتوبر 2022، وقاد الفريق إلى ملحق الصعود للدوري الممتاز خلال موسمه الأول، قبل إقالته في يونيو الماضي، بعد إنهاء دوري القسم الثاني «تشامبيونشيب» في المركز العاشر.

وبين رحيل أموريم وقدوم كاريك لتدريب مانشستر، أشرف الإسكتلندي دارين فليتشر على الدفة الفنية للفريق مؤقتًا وتعادل أمام بيرنلي 2ـ 2 ضمن منافسات «البريمييرليج»، ثم خسر أمام برايتون 1ـ2 لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.