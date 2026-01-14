كأس الرابطة.. سيتي يسقط نيوكاسل بثنائية

قطع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم خطوة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بتخطيه مضيفه نيوكاسل حامل اللقب 2-0 الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويطمح سيتي إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه، علمًا أنه أحرز اللقب ثماني مرات، أربع منها بقيادة مدربه الحالي الإسباني بيب جوارديولا، وآخرها في موسم 2020-2021.

شهدت بداية المباراة أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وكادوا يخطفون هدفًا في توقيت مبكر. فبعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى لعبها الشاب لويس مايلي «19 عامًا»، أطاح المهاجم الكونغولي الديمقراطي غير المُراقب يوان ويسا بالكرة فوق المرمى من مسافة قريبة «5».

وفي مطلع الشوط الثاني، استمرت أفضلية نيوكاسل وتابعوا بحثهم عن الهدف، ومن عرضية متقنة من الجهة اليسرى للجناح أنتوني جوردون، حوّل ويسا الكرة برأسية من مسافة قريبة، تصدّى لها حارس مرمى سيتي جيمس ترافورد ببراعة من تحت العارضة قبل عبورها خط المرمى «50».



حاول فريق جوارديولا استعادة المبادرة، وكان له ما أراد من المحاولة الهجومية الحقيقية الأولى. فبعد عرضية لعبها البلجيكي جيريمي دوكو من الجهة اليسرى وحوّل مسارها البرتغالي برناردو سيلفا، تهيّأت الكرة أمام الغاني أنطوان سيمينيو الذي أودعها بسهولة في الشباك «53» والهدف هو الثاني تواليًا للمهاجم بقميص فريقه الجديد، وذلك بعد إحرازه هدفًا في ظهوره الأول ضمن كأس إنجلترا في الفوز على إكسيتير سيتي من المستوى الثالث 10-1 السبت.

وأضاف سيمينيو بركبته من مسافة قريبة هدفًا ثانيًا بعد ركلة ركنية لعبها البديل الهولندي تيجاني رايندرس من الجهة اليسرى، لكن الحكم كريس كافاناج ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد VAR لوجود تسلل على النروجي إرلينج هالاند الذي رآه الحكم متدخلًا في اللعب «86».



وبعد هجمة منظمة، اخترق البديل الجزائري راين آيت-نوري، العائد من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، منطقة جزاء نيوكاسل من الجهة اليسرى، ولعب عرضية لم يجد شرقي صعوبة في إيداعها الشباك من مسافة قريبة «90+9».

وتُلعب مواجهة الإياب في الرابع من فبراير المقبل.