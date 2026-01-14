دورتموند يتعافى بثلاثية.. وشتوتجارت يسجل الفوز العاشر

حقق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، فوزًا سهلًا بثلاثية نظيفة على فيردر بريمن لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المحلي، ليتعافى من التعادل المحبط الجمعة الماضي أمام آينتراخت فرانكفورت، ويزيد من سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى 10 مباريات.

وكان دورتموند، الذي قلص مؤقتا الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر إلى ‌ثماني نقاط، ‌متقدمًا مرتين أمام فرانكفورت ⁠الجمعة، لكنه احتاج ‌بعد ذلك إلى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليقتنص التعادل بنتيجة 3ـ3.

وكان أصحاب الملعب أكثر فعالية اليوم، حيث تقدموا مبكرًا عندما سجل القائد نيكو شلوتربيك هدفًا بضربة رأس إثر ركلة ركنية « 11».

واستمتع دورتموند بأداء قوي في الشوط الثاني وضاعف تقدمه بتسديدة قوية من مارسيل سابيتسر من حافة منطقة الجزاء «76» في المباراة رقم 250 للاعب النمساوي في الدوري، قبل أن يسجل البديل سيرو جيراسي هدفًا من مسافة قريبة في الدقيقة ⁠83 لتصبح النتيجة 3-0 .

ورفع الفوز رصيد دورتموند إلى 36 نقطة في المركز الثاني. وصعد شتوتجارت إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد فوزه على فرانكفورت بنتيجة 3-2.

وفي مباراة ثانية بدا آينتراخت فرانكفورت في طريقه لتعادل ثالث تواليًا حين تقدم في الدقيقة 80 عبر الوافد الجديد الشهر الجاري البديل المغربي الأصل أيوب أمايموني 2-2 لكن البديل الآخر الدنماركي نيكولا نارتي خطف الفوز لشتوتجارت 3-2 قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبفوزه العاشر للموسم، رفع شتوتجارت رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بفارق ثلاث نقاط أمام كل من لايبزيج الذي يلعب الأربعاء مع فرايبورج، وباير ليفركوزن الذي أرجئت مباراته الثلاثاء مع مضيفه هامبورج بسبب الأحوال الجوية.

أما بالنسبة لفرانكفورت الذي بدأ اللقاء بقوة وتقدم عبر الدنماركي راسموس كريستنسن «5» قبل أن يرد شتوتجارت عبر البوسني إرميدين ديميروفيتش «27» ودينيس أونداف «35»، فأهدر الثلاثاء نقطة بعدما فرّط الجمعة باثنتين أمام دورتموند.