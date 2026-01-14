كأس إيطاليا: تورينو يقصي روما ويطير إلى الإنتر

ودّع فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم مسابقة الكأس، بسقوطه على ملعبه أمام تورينو 2-3 الثلاثاء في ثمن النهائي.

وبعدما انتهى الشوط الأول بتقدم تورينو «35» عبر الإسكتلندي تشي آدامز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، عاد روما إلى اللقاء بهدف في الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر الإسباني ماريو هيرموسو بتمريرة من الجامايكي ليون بايلي «46».

لكن الضيوف صدموا فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني واستعادوا التقدم مجددًا عبر آدامز أيضًا وهذه المرة من وسط المنطقة بعد تمريرة من الكرواتي نيكولا فلاتشيتش «52».

وبعد أقل من دقيقة فقط من نزوله بدلًا من بايلي، أدرك ابن الـ16 عامًا أنتونيو أرينا التعادل لنادي العاصمة بكرة رأسية في الدقيقة 81، ليصبح أول لاعب مولود عام 2009 يسجل لأحد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى في كافة المسابقات وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وعندما بدا أن الفريقين سيحتكمان إلى ركلات الترجيح، خطف التركي إميرهان إيكهان هدف التقدم والفوز الثاني تواليًا لتورينو في معقل روما إثر ركلة ركنية في الدقيقة 90.

وفرض تورينو مواجهة في ربع النهائي مع إنتر الذي اكتسح في ديسمبر فينيتسيا من الدرجة الثانية 5-1.