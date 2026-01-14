جريزمان يقود أتلتيكو إلى ربع النهائي

قاد صانع الألعاب الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى بلوغ ربع نهائي الكأس المحلية، بتسجيله هدف الفوز على مضيفه من الدرجة الثانية ديبورتيفو لا كورونيا 1-0 الثلاثاء.

وأحرز جريزمان هدف المباراة الوحيد، وهو العاشر له الموسم الجاري من ركلة حرة مباشرة أسكنها بطريقة رائعة إلى يسار الحارس المضيف خيرمان بارينيو «61».

ويبحث فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن إحراز لقب الكأس الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012-2013، عندما تغلّب على جاره ريال 2-1 بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين «الوقت الأصلي 1-1» علما أنه توج به بالمجمل 10 مرات.

وكرّس أتلتيكو أفضليته على ديبورتيفو في المواجهات المباشرة بينهما، بتحقيقه الانتصار الحادي عشر عليه في آخر 14 مباراة ضمن كافة المسابقات مقابل ثلاثة تعادلات.

ويُستكمل الدور ثمن النهائي الأربعاء بثلاث مواجهات تجمع بين ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا ومضيفه ألباسيتي من الدرجة الثانية، وريال بيتيس وضيفه إلتشي، ورايو فايكانو ومضيفه ديبورتيفو ألافيس.

ويُختتم الخميس بمواجهتي حامل اللقب برشلونة ومضيفه راسينغ سانتاندر من الدرجة الثانية، وبورغوس «الدرجة الثانية» وضيفه فالنسيا.