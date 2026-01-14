القادسية يرفض مطالب الهلال والاتحاد

رفضت إدارة نادي القادسية عرضين من ناديي الهلال والاتحاد للتعاقد مع محمد أبو الشامات وجهاد ذكري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما أبلغ "الرياضية" مصدر رسمي في النادي الشرقاوي.

وأشار المصدر إلى نظر النادي لذكري، المطلوب من الاتحاد، وأبو الشامات، المطلوب من الهلال، بوصفهما من الركائز الأساسية في مشروع للمنافسة على البطولات وخطط المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان روجرز، مشددًا على تمسّك الإدارة باستمرارهما خلال الفترة الحالية.

وتلقّى القادسية عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد لاستعارة المدافع ذكري حتى نهاية الموسم الجاري، وخطابا من نادي الهلال يطلب فيه شراء عقد الظهير أبو الشامات، إلا أن إدارة القادسية قررت رفض العرضين.

ويمتد عقد ذكري مع النادي حتى 2029 بعد تجديد عقده الموسم الماضي لخمسة أعوام، كما يمتد عقد أبو الشامات حتى 2029.