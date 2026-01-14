أمام الفيحاء.. القادسية ينشد الانتصار الثالث

يبحث فريق القادسية الأول لكرة القدم أمام ضيفه الفيحاء، عن انتصاره الـ 11 في دوري روشن السعودي، ضمن منافسات الجولة الـ15، الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين في ست مواجهات، كسب «أصحاب الأرض» مباراتين، وتغلب «الضيوف» في ثلاثة لقاءات، وحضر التعادل في مناسبة واحدة.

ويسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته بعد أن كسب الجولات الثلاث الماضية أمام الشباب والرياض والنصر، فيما يتطلع الفيحاء إلى تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض بهدف لمثله.

وسجل القادسية الفوز الأعلى له الموسم الجاري على الخلود برباعية نظيفة، فيما كان أكبر انتصار للفيحاء بنتيجة 2ـ0 على الأخدود.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 27 نقطة من ثمانية انتصارات، وثلاثة تعادلات، وخسارتين، فيما يأتي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات، وأربعة تعادلات، وست خسائر.