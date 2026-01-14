ظروف الشباب تغري نيوم

يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء عند الـ 8:30 مساءً، نظيره نيوم على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الشبابيون إلى النهوض مجددًا والابتعاد عن مناطق الخطر، من خلال تحقيق الفوز، بعد أن تلقوا أربع هزائم متتالية عقب فترة التوقف الماضية، أمام الاتحاد والقادسية والفتح والتعاون، فيما يأمل نيوم السير على الطريق الصحيح، بعد أن حقق فوزين وتلقى خسارتين في مواجهاته الأربع الماضية.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، كون «الضيف» صعد حديثًا الموسم الجاري، إلا أنَّ الأرقام الإيجابية تميل لمصلحة الأخير، الذي يسعى إلى استغلال الظروف التي يعاني منها مضيفه.

ويدرك الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب، حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ إن تعرضه للخسارة الثامنة الموسم الجاري دوريًّا قد يعقّد موقف الفريق، الذي يحتل المرتبة الـ16 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، ويفصله عن صاحب المرتبة الأخيرة 6 نقاط فقط، وهو أسوأ مركز يحصل عليه النادي منذ انطلاق دوري المحترفين.

وعلى الطرف الآخر، يسعى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب نيوم، إلى تحقيق فوزه السابع في مشواره بالدوري، والتقدم إلى المرتبة السابعة.