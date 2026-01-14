أمام الأهلي.. التعاون يستهدف الانتصار الغائب 5 أعوام

يسعى فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى تحقيق انتصارٍ يغيب عنه منذ خمسة أعوامٍ أمام نظيره الأهلي في جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، عندما يلتقيان الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 15.

ويعود الفوز الأخير للفريق القصيمي على نظيره الجداوي في ملعبه إلى 2 يناير 2021 حينما تفوَّق عليه 3ـ0 في مباراتهما على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ 11.

وجاءت ثلاثية التعاون في تلك المواجهة عن طريق عبد الله ساني وعبد الله الجوعي ولياندر تاوامبا في الدقائق «29 و34 و45».

وبعدها، لعب الفريقان 3 مبارياتٍ في جدة على صعيد منافسات الدوري دون أن يتمكَّن التعاون من تحقيق الفوز، إذ كسب الأهلي مباراتين، وانتهت مواجهة بالتعادل.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في حالة فنية متصاعدة، محتلًا المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ويمتلك فرصة ذهبية، فالفوز يعني الوصول إلى النقطة 31، وهو ما يضعه في شراكة مباشرة مع النصر والتعاون خلف الهلال المتصدر، ما يعيد خلط أوراق المنافسة في المربع الذهبي.

على الطرف الآخر، يطير أصفر بريدة إلى جدة وهو في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويدرك أبناء بريدة أنَّ الظروف خدمتهم هذا الأسبوع بعد تعثر النصر أمام الهلال، ما يمنحهم فرصة تاريخية للانفراد بالوصافة وحيدًا في حال العودة بنقاط المباراة كاملة، أو الحفاظ عليها بـ «أضعف الإيمان» عبر الخروج بنقطة التعادل.

وإجمالًا، تقابل الفريقان 16 مرةً على صعيد منافسات الدوري، انتهت 12 منها لصالح الفريق الأهلاوي، مقابل خمسة انتصاراتٍ للتعاون، بينما حضر التعادل 9 مراتٍ، وفقًا لموقع «دوري المحترفين السعودي».

وحضرت الأهداف في جميع تلك المباريات باستثناء مواجهة وحيدة، انتهت بالتعادل السلبي، علمًا أنَّ أكبر انتصارٍ للأهلي كان بنتيجة 5ـ1، الأولى في الجولة الـ 23 لموسم 2017ـ2018، أما أكبر فوز تعاوني فكان بنتيجة 4ـ2، وحققه في الجولة الـ 26 لموسم 2020ـ2021.