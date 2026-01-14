أمام الأهلي.. شاموسكا لا يعرف التعادل ويبحث عن الانتصار الرابع

يبحث البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن انتصاره الرابع أمام الأهلي في دوري روشن السعودي، ضمن الجولة الـ 15 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

والتقى المدرب البرازيلي مع الأهلي في دوري المحترفين سبع مرات، انتصر في ثلاث، وخسر أربعًا، ولم يحضر التعادل في أي مواجهة سابقة.

وتعرض شاموسكا للخسارة الأولى أمام الأهلي عندما كان مدربًا للفيصلي موسم 2019ـ2020 بعد الفوز بنتيجة 2ـ1 على حساب الجولة العاشرة وفي الموسم ذاته انتصر المدرب البرازيلي في لقاء الدور الثاني وتحديدًا ضمن منافسات الجولة 25 بهدفين دون مقابل.

وفي موسم 2020ـ2021 خسر من الأهلي 1ـ2 في الجولة السادسة ليعود وينتصر في الموسم ذاته في مباراة الدور الثاني بالنتيجة ذاتها على حساب الجولة 21.

وواصل المدرب البرازيلي انتصاراته على الأهلي في موسم 2021ـ2022 عندما كان مدربًا للشباب بنتيجة 4ـ3 ضمن الجولة الـ 15.

وبعد توليه مهمة تدريب التعاون في موسم 2023ـ2024 خسر أمام الأهلي 2ـ3 ضمن الجولة السادسة، وفي الموسم ذاته خسر مواجهة الدور الثاني من الأهلي بهدف دون مقابل على حساب الجولة 23.