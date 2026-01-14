ابن أسطورة السويد ينتقل إلى أياكس

انتقل السويدي ماكسيميليان إبراهيموفيتش، الابن الأكبر للدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، إلى أياكس، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الهولندي لكرة القدم، بالإعارة من ميلان الإيطالي، وفقًا لما أعلن النادي، الأربعاء.

وقال أياكس في بيان إن ماكسيميليان «19 عامًا» الذي يشغل مركز المهاجم، انتقل بالإعارة لستة أشهر «حتى نهاية الموسم. الاتفاق يتضمّن خيار التعاقد بشكل نهائي».

ويلعب ماكسيميليان مع الفريق الرديف لميلان، حيث لعب والده مع الفريق الأول لفترتين «2010 إلى 2012 و2020 إلى 2023»، وذلك منذ عام 2022.

وقال ماراين بويكر مدير الكرة في النادي: «سيحصل ماكسيميليان في البداية على معظم دقائق اللعب مع فريق أياكس تحت 23 عامًا، وسينتقل بانتظام بين فريق تحت 23 والفريق الأول خلال الموسم، لكي يعتاد على المستوى الأعلى وإيقاع اللعب في أياكس».

بدوره، قال ماكسيميليان الذي يسير على خطى والده زلاتان، الفائز بلقب الدوري الهولندي مرتين مع أياكس في أولى تجاربه الاحترافية خارج السويد: «أنا شخص ولاعب مستقل، وأريد أن أكتب قصتي الخاصة».

وأضاف «من الجميل أن والدي لعب أيضًا لأياكس. أنا سعيد بأن أحصل هنا بدوري على فرصة مواصلة تطوّري «لكن» أنا هنا لأقوم بأموري الخاصة ومتحمّس جدًا لذلك».

وأردف ماكسيميليان الذي يلعب شقيقه الأصغر فنسنت مع الفريق الرديف لميلان أيضًا «إبراهيموفيتش مجرد اسم. أنا ماكسيميليان. نحن مختلفان تمامًا».

ويعاني الفريق الأول لأياكس الموسم الجاري، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 16 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، كما فشل في تحقيق أكثر من ثلاث نقاط بدوري أبطال أوروبا بعد ست جولات.