21 مارس.. الأسطورة الأمريكية يظهر في «موسم الرياض»

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، تحديثات جديدة تخص حدث Fanatics Flag Football Classic المرتقب تنظيمه ضمن فعاليات «موسم الرياض» السبت 21 مارس المقبل في «المملكة أرينا» بمدينة الرياض.

وجاء الإعلان عبر فيديو نشره المستشار من خلال حسابه الرسمي على منصة «Instagram»، تضمّن ظهور «توم برادي» أسطورة كرة القدم الأمريكية الذي كشف عن انضمام النجم العالمي «ترافيس سكوت» لإحياء حفل غنائي عالمي ضمن الحدث، كما أعلن عن قائد الفريق الثاني في البطولة «كوماندورز جايدن دانيلز» لاعب فريق واشنطن، إضافة إلى الكشف عن أسماء الفرق الثلاثة المشاركة في النسخة الافتتاحية وهي: Wildcats وFounders وMustangs.

ويستضيف موسم الرياض بنسخته السادسة حدث Fanatics Flag Football Classic بمشاركة برادي أسطورة كرة القدم الأمريكية في أول عودة رسمية له إلى الملعب منذ اعتزاله عام 2023، وبحضور نخبة من نجوم الرياضة والترفيه، ويُبث الحدث مباشرة عبر شبكة FOX Sports ومنصة Tubi، ضمن تجربة عالمية تجمع المنافسة الرياضية والعروض الترفيهية في ليلة واحدة.

ويواصل «موسم الرياض» ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الكبرى عبر استضافة تجارب نوعية تجمع بين الرياضة والترفيه، وتقديم محتوى متنوع يستقطب الزوار من داخل السعودية وخارجها، ضمن رؤية تعكس تطور المشهد الترفيهي في السعودية واتساع نطاق الفعاليات الدولية التي تحتضنها الرياض.