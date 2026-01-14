المالكي يتنازل عن 3 ملايين ونصف.. ويوقع مع الدرعية

وقّع عبد الإله المالكي، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع نادي الدرعية عقدًا احترافيًا يمتد لمدة عام ونصف العام، ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، وفق مصدر خاص لحساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، الأربعاء.

إلى ذلك أكد مصدر خاص لـ«الرياضية» أن المالكي تنازل عن مستحقاته المالية والبالغة ثلاثة ملايين ريال ونصف المليون، وذلك نظير توقيع المخالصة المالية مع النادي الأزرق.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» أشار الثلاثاء الماضي، إلى أن إدارة شركة نادي الهلال استجابت لطلب المالكي تلبية لرغبته بمغادرة النادي، لخوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر خلال الفترة المقبلة.

فيما أعلن الحساب الرسمي للنادي العاصمي، ظهر الأربعاء، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المالكي، بالتراضي بين الطرفين، مقدمًا شكره للاعب على الفترة التي قضاها في النادي.

ويُعد المالكي أحد لاعبي خط الوسط الذين تدرجوا في الملاعب السعودية، إذ بدأ مشواره الكروي مع الوحدة، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد موسم 2019ـ2020، ثم انضم إلى الهلال موسم 2022، قبل خوض تجربة الإعارة مع الاتفاق موسم 2024ـ2025، وعاد بعدها مجددًا إلى الهلال.

وخلال مسيرته مع الأزرق، شارك المالكي في 17 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وتلقى 4 بطاقات صفراء، ولعب ما مجموعه 459 دقيقة، وأسهم في تحقيق ثلاثة ألقاب مع الفريق، تمثلت في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.