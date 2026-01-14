قبل النهائي.. مصر ونيجيريا الأكثر حضورا

تُسجّل الأرقام الخاصة بتاريخ المشاركات في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، تباينًا واضحًا في مسارات المنتخبات الأربعة، التي تتنافس مساء الأربعاء، في الدور نصف النهائي، وذلك من حيث الحضور في الأدوار المتقدمة وحصيلة التتويج.

وحضر المنتخب المصري في المربع الذهبي خلال 17 مناسبة، آخرها النسخة الجارية في المغرب، بعد مشاركات امتدت من أعوام 1957 حتى 2025.

وتُرجم الحضور المصري إلى عشر مباريات ختامية نُظمت في أعوام متفرقة، أحدثها عام 2021.

ونجح «الفراعنة» في إنهاء سبع نسخ في الصدارة، في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وبلغ المنتخب السنغالي الدور قبل الختامي 7 مرات، منها نسخة 2025، بدءًا من عام 1965 وصولًا إلى المشاركات الحديثة.

هذا المسار قاد السنغال إلى ثلاث مواجهات نهائية أعوام 2002 و2019 و2021، وتمكن من حسم اللقب مرة واحدة خلال نسخة 2021.

المنتخب المغربي حضر ضمن الأربعة الأوائل في 6 مناسبات توزعت بين 1976 و2025، وخاض مواجهتين فاصلتين في عامي 1976 و2004، ونجح في إنهاء نسخة واحدة متصدرًا عام 1976.

ويُعد المنتخب النيجيري من أكثر الفرق وصولًا إلى هذا الدور، بعدما سجل 17 مشاركة بين 1976 و2025، إذ نتج عن هذا الحضور المستمر ثماني مباريات نهائية لعبت على فترات مختلفة، أحدثها نسخة 2023، بعدما تمكن الفريق من اعتلاء منصة التتويج ثلاث مرات، أعوام 1980 و1994 و2013.

ويواجه مساء الأربعاء، المنتخب المصري نظيرة السنغالي، في الدور نصف النهائي لأمم إفريقيا الجارية في المغرب، عند الـ08:00 مساءً، بتوقيت السعودية، إضافة إلى اصطدام المغرب، المستضيف، بنيجيريا، في المباراة الثانية في الدور ذاته، والمقررة في الـ11:00 مساءً.