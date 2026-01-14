أرسنال وتشيلسي.. سيناريوهات متقلبة وحسم متبادل

تكشف نتائج المواجهات الإقصائية بين فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، وتشيلسي عبر المواسم المختلفة عن تنوع في السيناريوهات، وحسم متبادل بين الطرفين.

في موسم 2017ـ2018، جمع الدور نصف النهائي الفريقين في مواجهتين، لقاء الذهاب على أرض تشيلسي انتهى من دون أهداف، بينما شهدت مواجهة العودة تفوق أرسنال بنتيجة 2ـ1، ليحسم التأهل في مجموع اللقاءين.

وخرج تشيلسي في موسم 2013ـ2014 في مواجهة دور الـ16 بانتصار بهدفين دون رد أمام أرسنال.

وفي نهائي نسخة 2006ـ2007 المنظم في فبراير 2007، حسم تشيلسي اللقب بعد فوزه بنتيجة 2ـ1.

أما نسخة 1998ـ1999، فاحتضنت مواجهة قوية في دور الـ16 أيضًا في 11 نوفمبر 1998، انتهت بفارق كبير لصالح تشيلسي بخمسة أهداف نظيفة.

واتسمت مواجهتا نصف النهائي في موسم 1997ـ1998 بتبادل السيطرة، إذ فاز أرسنال في الذهاب 28 يناير بنتيجة 2ـ1، قبل أن يقلب تشيلسي المعطيات في الإياب 18 فبراير بفوز 3ـ1.

وتعود أقدم مواجهة في هذه السلسلة إلى موسم 1976ـ1977 ضمن دور الـ16، إذ تفوق أرسنال في لقاء 26 أكتوبر بنتيجة 2ـ1.