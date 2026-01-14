رالي داكار.. 76 مختصّا طبيّا يعملون في صحراء السعودية

يضم الفريق الطبي في رالي داكار 2026، التي تجرى منافساتها داخل السعودية، 76 شخصًا من بينهم 35 طبيبًا من مختلف تخصصاتهم بين إطفاء طوارئ وتخدير وجراحة العظام، إضافة إلى جراحة عامة وطبيبين مختصين في الأشعة وطبيب مختص بجراحة الجهاز الهضمي.

وتوفر اللجنة المنظمة للحدث الكبير 24 ممرضًا وممرضة تخدير يقدمون الخدمة في حال وجود حالاتٍ طارئة تستدعي التدخّل الجراحي، إضافةً إلى 10 أخصائيين في العلاج الطبيعي.

ويعمل الفريق الطبي في رالي داكار طيلةَ فترات تنافسِ المتسابقين، من خلال وجود 5 طائرات من نوع «هيليكوبتر»، أربع طائراتٍ منها مخصصة للمهام الطبية، إضافةً إلى مروحيتين يجري تجهيزهما عند الحاجة، وطائرة مروحية أخرى قادرة على تنفيذ رحلاتٍ ليلية، كما أنَّ المنشأة الطبية في مخيم المبيت «البيفواك» قادرةٌ على استقبال ما يُقارب 150 مريضًا يوميًّا، وتعمل على مدار الساعة، وتحتوي على تقنياتٍ تصويرية متقدمة، مثل: فحوصات الجسم بالأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، إذ تعمل المنشأةُ على تقديم الحلول الطبية، ومساعدة المرضى، إلى جانب أداء أدوارٍ تنسيقيةٍ مع العيادات والمستشفيات في المدن الكبرى، حال الحاجة إلى رعايةٍ متقدمة.